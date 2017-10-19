Путин назвал истинную цель американских санкций

20:39 19 октября 2017 0

Президент дал оценку новому пакету ограничений Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Президент России Владимир Путин объяснил истинную цель антироссийских санкции, введенных США.

В рамках своего выступления в клубе «Валдай» глава государства отметил, что Вашингтон почти не скрывает истинных намерений санкций в отношении России. По словам Путина, американская сторона использует политические поводы для того, чтобы продвигать свои коммерческие интересы на европейском рынке.

Последний пакет санкций, принятый конгрессом США, направлен на вытеснение Москвы с энергетического рынка Европы, уверен президент. По мнению российского лидера, Вашингтон хочет, чтобы европейские потребители покупали дорогой сжиженный газ, произведенный в США.

Как отмечает RT, Путин также обратил внимание на те препятствия, которые Вашингтон чинит в прокладке новых газопроводов из России.