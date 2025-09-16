Япония отказалась вводить повышенные пошлины за закупку российской нефти

Япония не поддержит инициативу США по введению повышенных пошлин для стран, импортирующих нефть из России. Об этом заявил министр финансов Японии Кацунобу Като.
«В рамках Всемирной торговой организации Япония взяла на себя обязательство не применять тарифы, выходящие за установленные рамки», — сказал Като, передает Bloomberg. По его словам, Япония обязана относиться ко всем странам-членам ВТО справедливо, при условии, что они сами соблюдают свои обязательства по международным соглашениям. Министр отметил, что введение пошлин на уровне 50% только из-за того, что страна импортирует российскую нефть, противоречит правилам глобальной торговли.
Министр финансов отметил, что Япония продолжает тесно координировать свои действия с партнерами по G7 и изучает, какие именно меры давления на Москву могут быть наиболее эффективными. Российские власти неоднократно заявляли о незаконности западных санкций и называли угрозами требования США к другим странам прекратить импорт российской нефти.
США продолжают оказывать давление на своих партнеров по всему миру, добиваясь ужесточения санкций против России, в том числе в энергетической сфере. На последней онлайн-встрече стран «Большой семерки» (G7), которая прошла 12 сентября, Вашингтон призвал союзников рассмотреть возможность введения высоких пошлин — вплоть до 100% — для государств, продолжающих покупать российскую нефть. В первую очередь речь шла о Китае и Индии, которые остаются крупнейшими импортерами российских энергоресурсов.
Япония сама продолжает закупать российскую нефть, хотя и в незначительных объемах. Согласно данным министерства торговли страны, в июне на долю России пришлось около 1% от всего японского импорта нефти. Однако для Японии стратегически важным остается проект «Сахалин-2», обеспечивающий поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), который играет ключевую роль в энергетическом балансе страны.
