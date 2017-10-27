08:56 27 октября 2017 0

Россияне ненавидят телеведующую Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Голосовать за Ксению Собчак на выборах президента готовы лишь 1% россиян. При этом 90% не готовы ее поддерживать, 9% пока не определились. Такие данные приводит «Левада-центр». Рейтинг телеведущей ниже всех возможных претендентов. Но ее участие в кампании повышает популярность всех остальных кандидатов.

По опросам «Левада-центра», на первом месте по популярности остается Владимир Путин — 53%, на втором месте Владимир Жириновский — 3%, за ним идут Алексей Навальный — 1,8% и Геннадий Зюганов — 1,7%.

При этом участие Ксении Собчак повышает интерес к выборам в целом. «Превращение выборов в шоу — нормальный вариант, излишняя серьезность убивает явку», — цитируют «Ведомости» политолога Андрея Колядина. По мнению эксперта участие телеведущей кроме всего прочего стимулирует лидеров основных партий, для которых будет катастрофой набрать по итогам выборов меньше голосов, чем соберет она.

Ранее ВЦИОМ тоже представлял свои итоги исследований рейтинга Ксении Собчак. Как напоминает «Федеральное агентство новостей», тогда более 60% респондентов высказали отрицательное отношение к телеведущей, доля положительных ответов составила 21%.

«Это логично, потому что раньше у нее не было политического опыта. Часть населения ее просто открыто не любила по разным причинам: из-за того, что она либерал, из-за ее телевизионных проектов. Но она никогда прежде не позиционировала себя как политик. И ее заявление о выдвижении только усилило неприятие ее народом», — пояснил нелюбовь россиян к телеведущей политолог Андрей Епифанцев в беседе с корреспондентом «Национальной службы новостей».