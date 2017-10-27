Половина россиян не верит Медведеву, показал опрос

38% граждан довольны работой премьера
Социологи установили, что 49% россиян не доверяют премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение», также показал, что 41% российских граждан негативно оценивают деятельность главы кабинета министров. При этом 38% опрошенных заявили, что довольны работой Медведева, пишут РИА «Новости».
По данным социологов, треть респондентов стали меньше доверять премьеру за последний месяц.
Опрос был проведен 21—22 октября на территории 73 регионов. В исследовании поучаствовало три тысячи респондентов.