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27 октября 2017
Главные новости Москвы
21:29  27 октября 2017 1

Половина россиян не верит Медведеву, показал опрос

Праймериз Единой России. Москва, медведев дмитрий
38% граждан довольны работой премьераФото: Владимир Андреев © URA.RU

Социологи установили, что 49% россиян не доверяют премьер-министру России Дмитрию Медведеву.

Опрос, проведенный Фондом «Общественное мнение», также показал, что 41% российских граждан негативно оценивают деятельность главы кабинета министров. При этом 38% опрошенных заявили, что довольны работой Медведева, пишут РИА «Новости».

По данным социологов, треть респондентов стали меньше доверять премьеру за последний месяц.

Опрос был проведен 21—22 октября на территории 73 регионов. В исследовании поучаствовало три тысячи респондентов.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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