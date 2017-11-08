В Красном селе (входит в состав Санкт-Петербурга) неизвестный вандал облил красной краской памятник Владимиру Ленину в день 100-летия Октябрьской революции, 7 ноября. Неизвестный также написал на груди вождя надпись «Палач».
Вандал облил монумент краской около 5:30 утра, пишет агентство Nation News. На деревьях вокруг он развесил листовки с цитатами революционера и скрылся. Телеканал 360 уточняет, что памятник Ленину уже отмыли от краски. Нарушителя порядка ищет полиция.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что тело Владимира Ленина надо убрать из мавзолея на Красной площади и похоронить. Глава коммунистической партии Геннадий Зюганов назвал просьбу захоронить Ленина «пустой болтовней», а потом отказался извиняться перед лидером Чеченской Республики.