В московские больницы доставлены 11 пострадавших под Брянском

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В московские больницы для осмотра доставили пострадавших при подрыве моста
В московские больницы для осмотра доставили пострадавших при подрыве моста Фото:
новость из сюжета
Мост обрушился в Брянской области на пассажирский поезд, пострадали люди

В больницы Москвы доставили 11 человек, пострадавших при подрыве моста и последующем крушении поезда в Брянской области. Всем им оказывают необходимую медпомощь, сообщил telegram-канал «Московская медицина».

«11 пострадавших госпитализировали в московские больницы с Киевского вокзала», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что врачи продолжают осматривать пострадавших. 

В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним поезд №86 «Климов — Москва». В результате трагедии погибли семь человек, а число пострадавших достигло 71, включая троих несовершеннолетних. Всех выживших пассажиров госпитализировали в Москву на резервном составе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU. 

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В больницы Москвы доставили 11 человек, пострадавших при подрыве моста и последующем крушении поезда в Брянской области. Всем им оказывают необходимую медпомощь, сообщил telegram-канал «Московская медицина». «11 пострадавших госпитализировали в московские больницы с Киевского вокзала», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что врачи продолжают осматривать пострадавших.  В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним поезд №86 «Климов — Москва». В результате трагедии погибли семь человек, а число пострадавших достигло 71, включая троих несовершеннолетних. Всех выживших пассажиров госпитализировали в Москву на резервном составе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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