В московские больницы доставлены 11 пострадавших под Брянском

В больницы Москвы доставили 11 человек, пострадавших при подрыве моста и последующем крушении поезда в Брянской области. Всем им оказывают необходимую медпомощь, сообщил telegram-канал «Московская медицина».
«11 пострадавших госпитализировали в московские больницы с Киевского вокзала», — говорится в telegram-канале. Отмечается, что врачи продолжают осматривать пострадавших.
В ночь с 31 мая на 1 июня в Брянской области автомобильный мост обрушился на проходящий под ним поезд №86 «Климов — Москва». В результате трагедии погибли семь человек, а число пострадавших достигло 71, включая троих несовершеннолетних. Всех выживших пассажиров госпитализировали в Москву на резервном составе. Подробнее — в онлайн-трансляции URA.RU.
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