Baza: дроны в Мурманской области вылетали из грузовика

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Беспилотники вылетали прямо из фуры
Беспилотники вылетали прямо из фуры Фото:

Сегодня утром у заправки на въезде в город остановилась фура, из кузова которой начали массово вылетать беспилотники. Эти дроны затем атаковали ряд объектов Оленегорска в Мурманской области, включая стратегические военные инфраструктуры, сообщает Baza.

«Прямо из кузова стали вылетать беспилотники, которые затем атаковали различные объекты», — написали Baza. Сообщается, что подозреваемый водитель уже задержан правоохранительными органами. По предварительным данным, водитель грузовика мог не знать о характере перевозимого.

Ранее российские войска начали успешно применять боевые лазерные комплексы для поражения украинских беспилотников. Информация с фронта подтверждает работу мобильных лазерных установок спецназа «Кочевник», которые целенаправленно используются для нейтрализации вражеских БПЛА различных типов, передает «Царьград». 

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Сегодня утром у заправки на въезде в город остановилась фура, из кузова которой начали массово вылетать беспилотники. Эти дроны затем атаковали ряд объектов Оленегорска в Мурманской области, включая стратегические военные инфраструктуры, сообщает Baza. «Прямо из кузова стали вылетать беспилотники, которые затем атаковали различные объекты», — написали Baza. Сообщается, что подозреваемый водитель уже задержан правоохранительными органами. По предварительным данным, водитель грузовика мог не знать о характере перевозимого. Ранее российские войска начали успешно применять боевые лазерные комплексы для поражения украинских беспилотников. Информация с фронта подтверждает работу мобильных лазерных установок спецназа «Кочевник», которые целенаправленно используются для нейтрализации вражеских БПЛА различных типов, передает «Царьград». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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