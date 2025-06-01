Baza: дроны в Мурманской области вылетали из грузовика

Сегодня утром у заправки на въезде в город остановилась фура, из кузова которой начали массово вылетать беспилотники. Эти дроны затем атаковали ряд объектов Оленегорска в Мурманской области, включая стратегические военные инфраструктуры, сообщает Baza.
«Прямо из кузова стали вылетать беспилотники, которые затем атаковали различные объекты», — написали Baza. Сообщается, что подозреваемый водитель уже задержан правоохранительными органами. По предварительным данным, водитель грузовика мог не знать о характере перевозимого.
Ранее российские войска начали успешно применять боевые лазерные комплексы для поражения украинских беспилотников. Информация с фронта подтверждает работу мобильных лазерных установок спецназа «Кочевник», которые целенаправленно используются для нейтрализации вражеских БПЛА различных типов, передает «Царьград».
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