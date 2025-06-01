ВС РФ ударили по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по месту дислокации учебного подразделения Сухопутных войск Украины. Об этом сообщают вооруженные силы Украины.
«Вследствие ракетного удара по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины есть погибшие и раненые», — написали в telegram-канале сухопутных войск. Они добавили, что в результате атаки имеются погибшие среди личного состава. В заявлении подчеркивается, что в момент удара не проводилось массовых построений или собраний военнослужащих.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили 1244 квадратных километра территории в ходе активного наступления по всей линии фронта. Ударные БПЛА «Ланцет» вывели из строя украинский аэропорт в Сумах, что значительно ограничило возможности ВСУ в данном направлении, передает «Царьград».
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