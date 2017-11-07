Зюганов отказался извиняться перед Кадыровым

Глава коммунистической партии Андрей Зюганов отказался извиняться перед лидером Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым за то, что назвал просьбу захоронить Ленина «пустой болтовней». Председатель КПРФ заявляет, что основатель СССР находится на Красной площади «по воле народа».
«Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, — приводит Life.ru слова Зюганова.
Кадыров заявил, что принципиальная позиция Зюганова по этому вопросу может свидетельствовать лишь о старческом слабоумии. Он привел статистику «Левада-центра», согласно которой более половины россиян хотели бы захоронить Ленина согласно христианской традиции.
Конфликт начался, когда лидер Чечни попросил президента России Владимира Путина решить вопрос с захоронением вождя мировой революции. Он отметил, что останки наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата находятся в Петербургской Кунсткамере, что также противоречит морали, напоминает «Федеральное агентство новостей». В самом музее ответили, что черепом Хаджи-Мурата сейчас занимается Министерство культуры РФ.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков прокомментировал просьбу Кадырова, заявив, что вопрос о захоронении Ленина действительно является резонансным, но он не стоит на повестке дня у чиновников администрации президента, пишет «Национальная служба новостей».