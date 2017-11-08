В соцсетях пользователи обсуждают фотографии двух миллионов рублей, которые правоохранители принесли на суд по делу бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева. Деньги, напомним, доставили в картонной коробке и пакете. По предположениям СМИ, это именно те средства, которые якобы экс-чиновник вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина.
Пользователи, смотря на снимки, иронично вспоминают про «корзинку колбасок», которая упоминалась в материалах дела экс-министра. «На суд над Улюкаевым принесли коробку с двумя миллионами долларов. Даже через фото чувствуется запах колбасок», — написал «Лентач».
Другие обращают внимание, что коробка очень большая, и удивляются, как Улюкаев унес в руках столько денег. «Неужели он, когда пер все это в сумке (и что это за сумка-то была такая — баул, не иначе), не понял, что тут что-то не так?» — отметил пользователь Semper.
«Улюкаев снова оказался в одной комнате с двумя миллионами долларов наличными. Вот ничему человека жизнь не учит», — пошутил пользователь Сергей.
«КамАЗ с миллиардом подгонят на суд?» — посмеялся владелец аккаунта Figurarechi.
По версии следствия, экс-министр вымогал у главы «Роснефти» Игоря Сечина два миллиона долларов. Адвокат Улюкаева Виктория Бурковская настаивала на том, что ее подопечный думал, что в чемодане находится колбаса. 8 ноября Сечина вызвали в Замоскворецкий суд по делу Улюкаева.