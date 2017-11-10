В NASA назвали причину таяния льдов в Антарктиде. Виноват мантийный плюм

14:02 10 ноября 2017 0

Гипотезу о мантийном плюме озвучивали еще 30 лет назад Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пришли к выводу, что причиной таяния антарктических льдов может быть мантийный плюм, скрывающийся под ними. Это узкий, поднимающийся в твердом состоянии разогретый участок мантии, от которого повышается температура земной коры. В результате ледники тают, трескаются и разрушаются.

Гипотезу о мантийном плюме под регионом Земля Мэри Бэрд в Западной Антарктиде ученые университета Колорадо озвучивали еще около 30 лет назад, пишет Lenta.ru. Но подтверждений тому эксперты тогда найти не смогли.

В наше время специалисты NASA разработали специальную численную модель, чтобы убедиться в правдивости версии. Эксперты пришли к выводу, что под поверхностью Земли Мэри Бэрд действительно находится мантийный плюм, которому от 50 до 110 миллионов лет.