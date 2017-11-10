{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В планах - переговоры с президентом Казахстана.
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,25
Динамика за 2 недели
Евро 68,79
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 ноября 2017
14:02  10 ноября 2017 0

В NASA назвали причину таяния льдов в Антарктиде. Виноват мантийный плюм

Лед на набережной.Нижневартовск.
Гипотезу о мантийном плюме озвучивали еще 30 лет назадФото: Александр Елизаров © URA.RU

Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) пришли к выводу, что причиной таяния антарктических льдов может быть мантийный плюм, скрывающийся под ними. Это узкий, поднимающийся в твердом состоянии разогретый участок мантии, от которого повышается температура земной коры. В результате ледники тают, трескаются и разрушаются.

Гипотезу о мантийном плюме под регионом Земля Мэри Бэрд в Западной Антарктиде ученые университета Колорадо озвучивали еще около 30 лет назад, пишет Lenta.ru. Но подтверждений тому эксперты тогда найти не смогли.

В наше время специалисты NASA разработали специальную численную модель, чтобы убедиться в правдивости версии. Эксперты пришли к выводу, что под поверхностью Земли Мэри Бэрд действительно находится мантийный плюм, которому от 50 до 110 миллионов лет.

Виктор Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров