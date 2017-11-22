17:02 22 ноября 2017 0

Глава ЛНР может вернуться в Луганск Фото: Николай Сидоров © URA.RU

Глава непризнанной Луганской народной республики Игорь Плотницкий опубликовал видеозапись, на которой объяснил, что происходит сегодня в Луганске. На ролике приведены фрагменты переговоров лидера ЛНР с и. о. главы МВД и МЧС республики Владимиром Черковым.

По словам Плотницкого, он снял Игоря Корнета с должности руководителя МВД региона, после чего в ЛНР произошла попытка государственного переворота. С этим фактом будет разбираться назначенный Плотницким Владимир Черков.

«Беспредела не допустим. Закон должен восторжествовать», — подчеркнул глава ЛНР.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Плотницкого лишили реальной власти, после чего он покинул республику. По мнению экс-главы парламента республики Алексея Карякина, руководитель, скорее всего, вернулся в Луганск, но станет номинальной фигурой.