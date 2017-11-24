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24 ноября 2017
09:00  24 ноября 2017 0

Сокращение чиновников, немецкий политик похвалил «школьника из бундестага» и сломанный иллюминатор самолета. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Искусственный интеллект заменит производительность трети чиновниковВладимир Андреев © URA.RU

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Пятница! И вот самое главное к этому часу:

Алексей Кудрин анонсировал сокращение 30% чиновников. Их заменит искусственный интеллект.

Федеральный министр напугал Челябинск и всю Россию рутением. А Росгидромет запутался в своих показаниях по ядерному выбросу. Рассказываем, было заражение или нет.

Пример, когда публикация в СМИ может вызвать волну в федеральной элите. Собянин отказался от премьерских амбиций из-за материала «URA.RU».

Немецкий политик отправил письмо с похвалой ямальскому «школьнику из бундестага». Он высоко оценил попытку гимназиста «разглядеть в немецком солдате человека».

В Екатеринбурге назвали «Человека года». Но он не явился за премией. Зато пришел «Чиновник года», которого определили читатели «URA.RU».

В Сети обсуждают видео с оторвавшимся в самолете иллюминатором. Кстати, пассажир обнаружил поломку прямо во время полета.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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