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Пятница! И вот самое главное к этому часу:
Алексей Кудрин анонсировал сокращение 30% чиновников. Их заменит искусственный интеллект.
Федеральный министр напугал Челябинск и всю Россию рутением. А Росгидромет запутался в своих показаниях по ядерному выбросу. Рассказываем, было заражение или нет.
Пример, когда публикация в СМИ может вызвать волну в федеральной элите. Собянин отказался от премьерских амбиций из-за материала «URA.RU».
Немецкий политик отправил письмо с похвалой ямальскому «школьнику из бундестага». Он высоко оценил попытку гимназиста «разглядеть в немецком солдате человека».
В Екатеринбурге назвали «Человека года». Но он не явился за премией. Зато пришел «Чиновник года», которого определили читатели «URA.RU».
В Сети обсуждают видео с оторвавшимся в самолете иллюминатором. Кстати, пассажир обнаружил поломку прямо во время полета.