Собянин отказался от премьерских амбиций из-за материала «URA.RU»

20:03 23 ноября 2017 0

Мэр Москвы Сергей Собянин снова отказался от работы Дмитрия Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В четверг, 23 ноября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что не планирует становиться премьером. «Если можно, это не для меня», — ответил он в эфире радио «Говорит Москва» на вопрос о возможном назначении главой правительства страны.

«Я работал в АП [администрации президента], я работал в аппарате правительства. Я знаю, что это такое. Я считаю, что это очень тяжелая, неблагодарная работа. Поэтому, если можно, это не для меня», — пояснил Собянин. Мэр предположил, что слухи вокруг его будущего премьерства «специально кто-то кочегарит или для интриги, или чтобы развлечься».

Впервые о том, что команда мэра рассчитывает на повышение своего начальника, «URA.RU» писало летом этого года, описывая сценарии столичных муниципальных выборов. Именно эта публикация, по словам главы АПЭК Дмитрия Орлова, вызвала турбулентность в элитах.

«Летом близкие к московским властям технологи попытались сконструировать благоприятный для Собянина и его команды сценарий политического будущего. И в этом сценарии для Собянина был премьерский пост, и пост губернатора крупного региона для его заместителя Анастасии Раковой, и другие менее значимые компоненты.

Появление утечек этого сценария в вашей летней статье, вызвало достаточно серьезную негативную волну в федеральной элите.

Сегодня, когда Собянин отказывается от претензий на премьерский пост, он безусловно делает разумный шаг. Он успокаивает элиты, которые оказались недовольны утечками, которые мы наблюдали летом», — пояснил политолог агентству. Он отметил, что при этом трудно судить, остались ли у Собянина реальные амбиции на премьерский пост или должность мэра Москвы его действительно полностью устраивает.

О своем желании сохранить кресло мэра Москвы и в 2018 году Собянин заявил в октябре в интервью «Ведомостям», а версию о скором повышении назвал слухами: «Вы, наверное, и сами хорошо знаете, что если появляются такого рода слухи, значит этого почти со стопроцентной вероятностью не произойдет».

Второй раз публично отказываясь от повышения Собянин демонстрирует классическое поведение чиновника в авторитарной системе, считает политолог Аббас Галлямов: «Потому что высшая чиновничья добродетель в такой политической системе — это смирение и отсутствие политических амбиций. Авторитарная система таких вещей не терпит. Безусловным приоритетом для любого политика должна быть вера в непогрешимость лидера и желание служить ему на любом посту, который тот сочтет нужным».

Срок полномочий Сергея Собянина истекает осенью 2018 года.