В Сети набирает популярность видео с оторвавшимся в самолете иллюминатором

04:56 24 ноября 2017 0

Пассажир обнаружил поломку прямо во время полета Фото: кадр из видео

В Сети активно набирает популярность видеозапись, на которой пассажир самолета во время полета заметил «открывающуюся» внутреннюю часть иллюминатора. Ролик был опубликован на YouTube-канале ViralHog и меньше чем за сутки набрал больше 13 тысяч просмотров.

«Я летел на лоукостере за 30 долларов. Иллюминатор полностью выпадал из своей рамки. Мне показалось это странным, и я записал видео на телефон», — приводит РИА «Новости» цитату автора видео, который также добавил, что оно было снято в небе над Чили.

В комментариях некоторые пользователи объяснили автору и остальным, что не стоит волноваться, поскольку это лишь внутренняя часть иллюминатора, которая защищает внешнюю.