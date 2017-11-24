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24 ноября 2017
23 ноября 2017
08:02  24 ноября 2017 0

Немецкий политик отправил письмо с похвалой ямальскому «школьнику из бундестага»

Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии, флаг россии
Платцек надеется, что прямой обмен между Германией и Россией продолжитсяФото: Николай Бастриков © URA.RU
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Школьник с Ямала покаялся в бундестаге за «невинноубиенных бойцов Вермахта»
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Ямальскому гимназисту, который выступил с речью о немецких солдатах в бундестаге, написал письмо бывший премьер-министр Бранденбурга и председатель Германо-российского форума Маттиас Платцек. В обращении к школьнику политик заявил, что ценит его попытку «разглядеть в немецком солдате человека».

«Благодаря проекту вы узнали о судьбе Георга Йоханна Рау и смогли разглядеть в солдате человека, — приводит RT цитату из письма. — Мы не можем исправить ошибки прошлого, но сейчас наша задача заключается в том, чтобы преодолеть проблемы настоящего»

Платцек подчеркнул, что нужно беречь память о событиях того времени «для сохранения мира». Экс-премьера огорчает, что «высказывания молодых людей, напоминающих об ужасах войны, используются для того, чтобы поставить под вопрос готовность к достижению взаимопонимания». Платцек надеется, что прямой обмен между Германией и Россией продолжится и будет расширяться.

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Ранее школьник из Нового Уренгоя выступил в бундестаге с речью о жизни немецкого солдата Георга Йоханна Рау, который выжил в сталинградском котле, но попал в плен, где «умер от тяжелых условий 17 марта 1943 года». Подросток предположил, что Йоханн Рау был похоронен в числе двух тысяч солдат около города Копейска Челябинской области. Гимназист побывал там и увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно и не желали воевать, они испытывали невероятные трудности во время войны».

В соцсетях гимназиста тут же обвинили в оправдании нацизма, например, блогер Сергей Колясников написал запросы о проверке ямальца в прокуратуру, ФСБ, администрацию президента РФ. Затем, кстати, выяснилось, что Колясникова самого привлекали к ответственности за пропаганду фашизма.

Позднее мама школьника рассказала журналистам, что вместе с сыном писала речь, но из-за регламента мероприятия выступление пришлось урезать. Женщина сообщила, что гимназист сам сократил текст и, видимо, не понял, как от этого исказился смысл.

Виктор Дорофеев
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