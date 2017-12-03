Киркоров признался, сколько «выстрадал», чтобы стать отцом

17:33 03 декабря 2017 0

Дети Филиппа Киркорова всегда на виду. У каждого есть своя страница в соцсетях Фото: Филиппа Киркорова, Instagram

Народный артист, певец Филипп Киркоров рассказал через что ему пришлось пройти и какую цену заплатить, чтобы стать отцом своим детям. Он признался, что Алла-Виктория и Мартин вернули его к жизни.

Киркоров отметил в программе «Новые русские сенсации» на НТВ, что осознанно сделал жизнь своих детей достоянием общественности, чтобы скрыть досужие разговоры и не отдавать «на растерзание папарацци со скрытыми камерами». Артист признался, что решение стать отцом далось ему нелегко, он его буквально «выстрадал». «Я его заслужил и сегодня счастлив, и за это счастье готов отдать все, что у меня есть. Только бы оно было со мной и у меня его не забирали», — рассказал он. По его словам, ради детей ему пришлось пережить предательство, непонимание, его «мечтали уничтожить».

Киркоров также уточнил, что он дал жизнь своим детям, а они — вернули его к жизни. «Если бы не они, в моей жизни не было бы детского смеха, не было бы этой радости и не было бы всего того, что наполняет сегодня на 100% мою жизнь. За все остальное я заплатил серьезную цену. Очень серьезную», — признался артист.

О рождении дочери Аллы-Виктории (26 ноября 2011 года) артист сообщил в программе «Пусть говорят» 30 ноября, а через год на концерте в Софии Киркоров заявил, что у него родился сын Мартин (29 июня 2012 года). У каждого из детей, несмотря на совсем юный возраст, есть личный аккаунт в Instagram.