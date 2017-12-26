«Зеленые» поддержали Путина на президентских выборах

На съезде экологической партии «Зеленые» делегаты единогласно поддержали кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ.
«Решение принято единогласно», — цитирует секретаря съезда Галину Пантелееву РИА «Новости». Главными аргументами в этом вопросе, по словам председателя партии «Зеленые» Анатолия Панфилова, стали принятые Путиным меры по укреплению государственности, улучшению благополучия населения, решению социально-экономических и экологических проблем.
«Последние годы вопросы экологической безопасности, повышения качества окружающей среды, рационализации природопользования стали постоянной составляющей государственной политики президента Путина», — добавил Панфилов.
Отметим, 23 декабря на съезде «Единой России» президент Владимир Путин заявил о своем самовыдвижении. Единороссы выразили ему полную поддержку. 26 декабря о решении поддержать действующего президента заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. «Сегодня достойной альтернативы Владимиру Путину на политическом поле страны нет», — заявил Миронов на партийном съезде. Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года.