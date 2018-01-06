Бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как проводит новогодние праздники. В первый день 2018 года она отправилась на прогулку по Москве-реке.
«Для тех, кто еще не придумал, как приятно и необычно провести время в праздничные дни, рекомендую прогулку по Москве-реке. Каждый день — от отеля „Украина“ несколько маршрутов и рыбный ресторан», — написала она в Facebook, передают «Дни.ру». Также она выложила фотографию, на которой ест блины с черной икрой.
Джигарханян развелся со своей молодой женой в ноябре 2017-го. После расставания возник серьезный имущественный скандал. В частности, актер обвинил бывшую жену, что та не отдает ключи от трех московских квартир общей стоимостью более 100 миллионов рублей.
Как писало «URA.RU», ранее ведущий Андрей Малахов признался, что скандал вокруг развода актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской сильно задел его. По словам журналиста, ему грустно от произошедшего.