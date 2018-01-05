Скандальный развод Джигарханяна задел Малахова

Ведущий Андрей Малахов признался, что скандал вокруг развода актера Армена Джигарханяна и пианистки Виталины Цымбалюк-Романовской сильно задел его. По словам журналиста, ему грустно от произошедшего.
Малахов рассказал журналу Starhit историю отношений звездной пары. Первая встреча известного артиста с будущей молодой супругой произошла во время гастролей в Киеве. Цымбалюк-Романовской тогда было всего 16 лет. Девушка подошла к Джигарханяну, чтобы получить автограф. Через 15 лет совместной жизни они поженились.
Проблемы в отношениях появились через год после свадьбы, уточнил ведущий. «В итоге — громкий и скандальный развод, от которого грустно всем, в особенности нам, романтикам», — поделился своими чувствами Малахов.
Журналист также рассказал изданию, кого он считает девушкой 2017 года. По его словам, это звание заслужила Диана Шурыгина. «Феерическое превращение бедной жертвы насилия в публичную персону и почти пять миллионов просмотров на ее YouTube — железный аргумент», — пояснил свою точку зрения телеведущий. Певицей же года, по мнению Малахова, стала Ольга Бузова.