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11 января 2018
10 января 2018
Главные новости Москвы
21:06  10 января 2018 3

Суд обязал многодетную семью замуровать окна в доме

Детский клипарт. Магнитогорск, окно, мягкая игрушка, дети
Семью обязали заложить кирпичами все окна, которые выходят на соседний участокФото: Илья Московец © URA.RU

В Якутии суд обязал многодетную семью Исаковых замуровать окна первого и второго этажей дома, которые выходят на соседний участок Петровых. Истцы настаивают, что соседи якобы следят за их частной жизнью. При этом Петровы еще даже не заложили фундамент под собственный дом.

В иске супруги Петровы указали, что многодетная семья построила свой дом хоть и на своей земле, но слишком близко к их участку. В суде истцы сумели доказать, что чужие взгляды угрожают их жизни, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В итоге суд удовлетворил исковые требования Петровых к многодетной семье, впрочем, как и к другим соседям, с которыми граничит участок. Решение суда крайне озадачило прокуратуру Якутии. Впрочем, в ходе проверки выяснилось, что супруга заявителя — Сыргыланы Петрова работает секретарем у председателя Верховного суда Якутии.

Решения якутских судей в пользу своей коллеги уже обернулись для многодетной семьи большими проблемами. Так, судебные приставы запретили им выезд за границу. В ближайшее время родители собирались вести свою дочь в Китай на лечение от редкого заболевания, поездку из-за судебной тяжбы пришлось отложить.

Нина Калинина
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