Россиянам продают кефир с кишечной палочкой и плесенью

В половине марок кефира нашли нарушения
Роскачество проверило 36 марок кефира, популярных у россиян. Почти половина брендов испытание не прошли из-за множества обнаруженных нарушений.
Превышение количества бактерий (в том числе кишечной палочки и плесени), добавление крахмала и растительных жиров — целый ряд недостатков заставил специалистов отнести многие марки кисломолочного напитка к не самым качественным, пишет «Национальная служба новостей». Лучшими были признаны десять торговых марок, среди которых «36 копеек», «Авида», «Домик в деревне» и другие, сообщает агентство Nation News.
Ранее «URA.RU» также писало о том, что куриное мясо в России признали опасным для здоровья — «Росконтроль» проверил продукцию шести российских брендов.