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16 января 2018
Главные новости Москвы
15:19  16 января 2018 3

Россиянам продают кефир с кишечной палочкой и плесенью

Молочная продукция Курган, кефир, молочная продукция
В половине марок кефира нашли нарушенияФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Роскачество проверило 36 марок кефира, популярных у россиян. Почти половина брендов испытание не прошли из-за множества обнаруженных нарушений.

Превышение количества бактерий (в том числе кишечной палочки и плесени), добавление крахмала и растительных жиров — целый ряд недостатков заставил специалистов отнести многие марки кисломолочного напитка к не самым качественным, пишет «Национальная служба новостей». Лучшими были признаны десять торговых марок, среди которых «36 копеек», «Авида», «Домик в деревне» и другие, сообщает агентство Nation News.

Ранее «URA.RU» также писало о том, что куриное мясо в России признали опасным для здоровья — «Росконтроль» проверил продукцию шести российских брендов.

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
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