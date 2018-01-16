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17 января 2018
16 января 2018
21:49  16 января 2018 1

Серебренникова оставили под домашним арестом

Заседание Басманного суда о вынесении решения о мере пресечения по уголовному делу Кириллу Серебренникову. Москва, серебренников кирилл
Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении не менее 68 миллионов рублейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Басманный суд России продлил домашний арест режиссеру и художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Домашний арест Серебренникова продлен до 19 апреля, сообщает РАПСИ. На этот же срок по ходатайству следствия суд продлил домашний арест и срок содержания под стражей в отношении бывшего директора АНО «Седьмая студия» Юрия Итина и бывшего генерального продюсера Алексея Малобродского соответственно.

Кроме того, накануне домашний арест до 19 апреля был продлен бывшему главному бухгалтеру «Седьмой студии» Нине Масляевой. Защита Серебренникова ходатайствовала об освобождении режиссера под залог в размере 68 миллионов рублей, пишет «Национальная служба новостей». Суд отклонил прошение.

Кирилла Серебренникова задержали 22 августа 2017 года. По версии следствия, режиссер в 2011—2014 годах организовал хищение «не менее 68 миллионов рублей», выделенных на его театральный проект «Платформа». Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас сумма ущерба по делу выросла в два раза: размер хищений в «Седьмой студии» оценивают в 133 миллиона рублей.

Ольга Кулакова
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