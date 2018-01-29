Пассажирку самолета, следовавшего из Москвы в Дубай, сняли с рейса из-за неадекватного поведения. Причиной задержания стали появившиеся у жительницы Якутска «видения».
Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 28 января. Как сообщает телеканал 360, бортпроводники самолета, вылетавшего из Москвы в Дубай, заметили необычное поведение одной из пассажирок. Женщина подошла к работникам с требованием отвести ее в кабину пилотов, аргументируя это своими «видениями».
Вскоре прибывшие на вызов бортпроводников сотрудники полиции заподозрили, что пассажирка находится под действием наркотических веществ. Кроме того, она успела покурить в туалете самолета, а после была снята с рейса, из-за чего судно вылетело из Внуково на 40 минут позже положенного.
Ранее сообщалось, что в Москве был задержан авиарейс в Екатеринбург из-за болезни пассажирки. Остальных пассажиров пересадили на другой борт, что многих напугало. Но предположение о возможном заражении инфекцией не подтвердилось: в авиакомпании причиной пересадки назвали техническую неисправность самолета.
Дополнено: по данным РБК, подозрения о наркотическом или алкогольном опьянении после проверки не подтвердились.