{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
14:27  26 января 2018 3

«Всех попросили пересесть на другой борт». Рейс из Москвы в Екатеринбург задержали из-за болезни пассажирки

Клипарт, разное. Екатеринбург, аэропорт кольцово, самолет, уральские авиалинии, авиация, чистка самолета
Пассажиров отправили в Екатеринбург другим бортомФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вылет рейса U6-267 авиакомпании «Уральские авиалинии» из московского аэропорта Домодедово в Екатеринбург был задержан. Причиной тому стало то, что одной из пассажирок после посадки, уже на борту, стало плохо.

«На борт поднялись медики и забрали девушку. В этом нет ничего необычного, но странно то, что нас — всех остальных пассажиров — после этого попросили пересесть на другой борт. У людей возникли панические настроения, не была ли девушка больна заразным инфекционным заболеванием. Но нам никто ничего не объяснил», — рассказал «URA.RU» пассажир рейса, который благополучно прилетел в Екатеринбург на другом самолете.

Инцидент уже прокомментировали в авиакомпании. «Во время выруливания самолета со стоянки пассажирке стало плохо. Командир воздушного судна принял решение о снятии ее с рейса по состоянию здоровья. На место была вызвана скорая помощь. Далее в процессе подготовки к вылету возникла техническая неисправность. Для выполнения рейса U6-267 было предоставлено резервное воздушное судно. Задержка вылета составила 2 часа 40 минут», — сообщил изданию пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров