14:27 26 января 2018 3

Пассажиров отправили в Екатеринбург другим бортом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вылет рейса U6-267 авиакомпании «Уральские авиалинии» из московского аэропорта Домодедово в Екатеринбург был задержан. Причиной тому стало то, что одной из пассажирок после посадки, уже на борту, стало плохо.

«На борт поднялись медики и забрали девушку. В этом нет ничего необычного, но странно то, что нас — всех остальных пассажиров — после этого попросили пересесть на другой борт. У людей возникли панические настроения, не была ли девушка больна заразным инфекционным заболеванием. Но нам никто ничего не объяснил», — рассказал «URA.RU» пассажир рейса, который благополучно прилетел в Екатеринбург на другом самолете.

Инцидент уже прокомментировали в авиакомпании. «Во время выруливания самолета со стоянки пассажирке стало плохо. Командир воздушного судна принял решение о снятии ее с рейса по состоянию здоровья. На место была вызвана скорая помощь. Далее в процессе подготовки к вылету возникла техническая неисправность. Для выполнения рейса U6-267 было предоставлено резервное воздушное судно. Задержка вылета составила 2 часа 40 минут», — сообщил изданию пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова.