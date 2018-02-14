Коммунисты в Госдуме предложили национализировать российский бизнес

07:51 14 февраля 2018 0

Они предлагают отбирать заводы у богатых, чтобы кормить бедных Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фракция КПРФ во главе со своими лидером Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму РФ законопроект «Об основах национализации в Российской Федерации». В соответствии с основной партийной идей, депутаты предлагают отбирать заводы у богатых, чтобы кормить бедных.

С законопроектом можно ознакомиться на сайте Госдумы. В первой статье документа, где указывается обоснование для его принятия, среди прочего отмечается, что он нужен «в целях обеспечения государственных нужд Российской Федерации, связанных с общим повышением и социальной ориентации экономики». Кроме того национализацию предлагается проводить в случаях, когда это необходимо для обеспечения безопасности страны.

Всего в законопроекте перечисляется семь оснований для изъятия собственности у владельцев. Во-первых, это «угроза массового сокращения штатов». В каких случаях увольнения можно считать массовыми не уточняется. Второе основание — банкротство. Но можно и просто объявить успешную компанию «общенациональным достоянием» — высокий статус будет подразумевать и смену собственника. Кроме того, законопроект перечисляет «естественные монополии», предприятия, приватизация которых была проведена с нарушением, приобретением иностранцами контрольных пакетов акций государственных монополий, а так же «иные основания», связанные с обеспечением безопасности.

Национализацию коммунисты предлагают проводить на возмездной основе с выплатой владельцам полной стоимости предприятий. Причем последним дается возможность самостоятельно установить цену в ходе переговоров с правительством РФ.