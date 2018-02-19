Путин выделил 8 млрд на защиту прав и свобод человека

19:06 19 февраля 2018 1

Президент увеличил финансирование некоммерческих организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фонд президентских грантов выберет и поддержит лучшие проекты по защите прав и свобод человека. На это выделено 8 млрд рублей, что на 1 млрд больше, чем в прошлом году. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующее распоряжение.

В конкурсе на предоставление государственных грантов могут участвовать некоммерческие неправительственные организации, занимающиеся одним из следующих направлений — это социальная поддержка граждан, пропаганда здорового образа жизни, поддержка семьи, поддержка науки и образования, культуры и искусства, охрана животных, развитие института гражданского общества, сохранение исторической памяти. Новым направлением в 2018 году стала «поддержка молодых талантов в области культуры и искусства».

Прием заявок на участие в первом конкурсе стартует 20 февраля. Все проекты будут также представляться на конкурс в электронной форме через сайт Фонда президентских грантов. В прошлом году на два конкурса было представлено 16166 проектов, из которых 3213 были поддержаны. Общая сумма выделенных грантов составила почти 7 млрд рублей.

Также Путин подписал закон, позволяющий оплачивать государственные и муниципальные услуги через МФЦ. Зачастую в малонаселенных пунктах нет возможности оплатить услуги таким способом, передает сайт «Подмосковье сегодня».