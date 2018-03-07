04:06 07 марта 2018 1

Настя Рыбка сейчас находится в таиландской тюрьме ФОТО: Настя Рыбка/Instagram

В американском внешнеполитическом ведомстве считают заявление Анастасии Вашукевич, известной как Настя Рыбка, «очень странной историей». По словам представителей ведомства, Рыбка — не американская гражданка, а у российских властей по поводу нее может быть больше информации.

«Она не гражданка США. Мы в курсе ее ареста, у российских властей может быть больше информации по поводу нее, — приводит „Газета.ру“ слова официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт. — Правоохранительные органы Таиланда также могут иметь дополнительную информацию». Она также отказалась комментировать утверждения Рыбки о том, что ей якобы известна некая информация о «российском вмешательстве» в выборы в США.

Напомним, в посольстве США в Минске отказались отвечать на вопрос об убежище Анастасии Вашукевич. В диппредставительстве напомнили о законе об охране личной жизни. Как сообщало «URA.RU» ранее, Настя Рыбка стала широко известна после секс-скандала. Сейчас она, а также секс-тренер Алекс Лесли и еще несколько россиян удерживаются в Таиланде: им грозит суд и депортация. США отказались предоставить им убежище, о котором они просили.