В посольстве США прокомментировали отказ предоставить Рыбке убежище

22:09 06 марта 2018 0

Рыбка стала известной после скандала с Дерипаской Фото: Настя Рыбка, Instagram

В посольстве США в Минске отказались отвечать на вопрос об убежище для задержанной в Таиланде гражданки Белоруссии Анастасии Вашукевич, которая известна как Настя Рыбка. В дипмиссии напомнили о законе об охране личной жизни.

«Обращения за предоставлением политического убежища защищены законом об охране личной жизни и находятся в ведении службы гражданства и иммиграции департамента внутренней безопасности США», — сообщили в диппредставительстве агентству «Интерфакс». «Человек, который запросил у США политическое убежище, должен находиться на территории этой страны», приводят слова представителя дипведомства Nation News. За пределами США можно обратиться за статусом беженца, пишет RT.

Напомним, что полиция Таиланда в феврале 2018 года задержала десять россиян за незаконное проведение секс-тренингов, сообщал канал 360. Рыбка и ее «учитель» Алекс Лесли (оба граждане Белоруссии) заявили об угрозах со стороны тайских властей. Арест произошел вскоре после того, как российский бизнесмен Олег Дерипаска подал на девушку в суд из-за раскрытия личной информации в соцсетях.