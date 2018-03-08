Уральский биатлонист Антон Шипулин, которого Международный олимпийский комитет не пригласил на Игры в Пхенчхане, рассказал о том, что его сестра Анастасия Кузьмина хотела подарить ему одну из медалей, завоеванных на Олимпиаде. Но спортсмен ее от этого решения отговорил.
Шипулин сказал, что очень рад за сестру и ему хватает того, что она посвятила ему одну из наград, передает слова биатлониста Nation News. «Забирать „железо“ нет никакого смысла», — заявил спортсмен. Кузьмина выступала на Олимпийских играх за сборную Словакии и завоевала три медали: две серебряных в гонке преследования и индивидуальной гонке и одну золотую — в масс-старте. Шипулин назвал все награды сестры заслуженными и рассказал, как переживал, следя за гонками во время трансляций. Спортсмен подчеркнул, что выступления Кузьминой приносили ему огромную радость.
Напомним, что Международный олимпийский комитет так и не назвал причины, по которым Шипулин и ряд других спортсменов, не замешанных в допинг-скандалах, не были приглашены на Олимпийские игры.