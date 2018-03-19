18:44 19 марта 2018 0

Навальный обрушился с критикой на комментаторов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогер Алексей Навальный на своей странице в Facebook «послал» тех комментаторов, которые встали на защиту телеведущей Ксении Собчак. Он изучил отзывы кандидата от «Гражданской инициативы» о результатах голосования на выборах президента и составил из них видеонарезку.

На роликах Собчак признала популярность победившего на выборах самовыдвиженца Владимира Путина среди россиян и добавила, что люди с либеральными взглядами в России в меньшинстве. Навальный заявил о массовых фальсификациях на выборах и предложил комментаторам, защищавшим телеведущую от нападок блогера в недавнем эфире, посмотреть нарезку. «Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери», — заключил автор поста.

Ранее Навальный и Собчак схлестнулись в ходе прямой трансляции на YouTube, писало «URA.RU». Навальный не согласился сотрудничать с «Партией перемен», которую собирается создать Собчак, и назвал ее «чемпионом лицемерия» на прошедших выборах. Тогда телеведущая поклялась здоровьем собственного ребенка, что ей не предлагали деньги за выдвижение кандидатом на выборах.