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19 марта 2018
18:44  19 марта 2018 0

Навальный обратился к защитникам Собчак: «Идите к чертовой матери». ВИДЕО

Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
Навальный обрушился с критикой на комментаторовФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Блогер Алексей Навальный на своей странице в Facebook «послал» тех комментаторов, которые встали на защиту телеведущей Ксении Собчак. Он изучил отзывы кандидата от «Гражданской инициативы» о результатах голосования на выборах президента и составил из них видеонарезку.

На роликах Собчак признала популярность победившего на выборах самовыдвиженца Владимира Путина среди россиян и добавила, что люди с либеральными взглядами в России в меньшинстве. Навальный заявил о массовых фальсификациях на выборах и предложил комментаторам, защищавшим телеведущую от нападок блогера в недавнем эфире, посмотреть нарезку. «Посмотрите, пожалуйста, этот ролик, а потом идите к чертовой матери», — заключил автор поста.

Ранее Навальный и Собчак схлестнулись в ходе прямой трансляции на YouTube, писало «URA.RU». Навальный не согласился сотрудничать с «Партией перемен», которую собирается создать Собчак, и назвал ее «чемпионом лицемерия» на прошедших выборах. Тогда телеведущая поклялась здоровьем собственного ребенка, что ей не предлагали деньги за выдвижение кандидатом на выборах.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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