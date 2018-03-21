21:00 21 марта 2018 0

До сноса телебашни осталось 3 дня Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Сергей Лавров может покинуть пост главы МИД уже в ближайшее время. О том, что министра иностранных дел в новом правительстве Путина не ждут, заявили сразу несколько источников. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков с ними не согласился.

Администрация президента проработает «список Собчак» о помиловании 16 политзаключенных. Такое указание поступило лично от Владимира Путина. В списке — участники митингов, журналисты и брат Алексея Навального.

На вице-премьера Пермского края Антона Удальева завели уголовное дело. Чиновника обвиняют в превышении полномочий. И пока его вместе с замом допрашивают, силовики проводят обыски в ведомстве.

Курганская школьница открыла стрельбу по одноклассникам. ЧП произошло в одной из школ Шадринска. Странным в этой ситуации оказалось то, что пистолет семикласснице подарил отец, а ее мать обвинила себя в случившемся. Детский омбудсмен Анна Кузнецова выехала в Зауралье, чтобы лично во всем разобраться.

До сноса телебашни в Екатеринбурге осталось три дня. И пока власти пытаются до последнего удержать важную информацию в тайне, а горожане ищут лучшие точки обзора, мы решили показать, как будет падать главный долгострой Урала.

Уже год пользователи соцсетей обсуждают сходство двух известных пермяков: губернатора Максима Решетникова и актера Николая Наумова — Коляна из «Реальных пацанов». Глава Прикамья наконецответил на фотосравнение, причем сразу после своего «двойника».