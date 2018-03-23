Названа главная причина живучести тараканов

10:04 23 марта 2018 0

У насекомых очень много рецепторов Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Научные сотрудники китайского университета в Гуанчжоу выяснили, что благодаря наличию множеству рецепторов вкуса и обоняния американские тараканы невероятно устойчивы к токсинам. Кроме того, на живучесть насекомых влияет большое количество белков, нейтрализующих яд.

По словам одного из авторов исследования Шенга Ли, эти вредители могут достигать в длину пяти сантиметров. Они переносят инфекции и иногда вызывают у человека аллергию. Кроме того, эти насекомые портят продукты и материалы в зданий, где они обитают. Именно из-за наличия огромного «букета» рецепторов тараканы могут всегда добыть себе пищу и при этом избежать токсинов, уточняют Nation News.

Напомним, ранее екатеринбургские врачи во время операции достали из головы девочки живого таракана. Ребенок жаловался медикам на шуршание в ухе. Хирурги отметили, что такие случаи очень редки, писало «URA.RU». В свою очередь побывавший на пермском рынке ведущий «Магаззино» Александр Молочко был шокирован количеством кишащих тараканов в мясе и рыбе.