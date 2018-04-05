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05 апреля 2018
14:38  05 апреля 2018 0

Эксперт объяснил заявления британских СМИ о производстве «Новичка» в России

Западная фильтровальная станция МУП
Ранее The Times сообщила, что британские спецслужбы нашли «секретную лабораторию» в РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Утечки в британских СМИ относительно местонахождения «секретной российской лаборатории» с ядом для семьи Скрипалей направлены на то, чтобы дать британскому руководству место для маневра. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Публикация в The Times направлена на то, чтобы будоражить общественность и каким-то образом дать политическому руководству Великобритании сохранить лицо перед своими союзниками, которых они жарко убеждали, что вещество именно российского происхождения», — цитирует Оленченко RT. Он назвал это «маневром, направленным на то, чтобы постепенно выпускать пар».

Ранее газета The Times сообщила, что британские спецслужбы установили местонахождение «секретной лаборатории» в России, где якобы было разработано нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает «Национальная служба новостей». При этом у спецслужб нет 100-процентной уверенности в находке.

Павел Маркуш
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