Эксперт объяснил заявления британских СМИ о производстве «Новичка» в России

Утечки в британских СМИ относительно местонахождения «секретной российской лаборатории» с ядом для семьи Скрипалей направлены на то, чтобы дать британскому руководству место для маневра. Об этом сообщил старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.
«Публикация в The Times направлена на то, чтобы будоражить общественность и каким-то образом дать политическому руководству Великобритании сохранить лицо перед своими союзниками, которых они жарко убеждали, что вещество именно российского происхождения», — цитирует Оленченко RT. Он назвал это «маневром, направленным на то, чтобы постепенно выпускать пар».
Ранее газета The Times сообщила, что британские спецслужбы установили местонахождение «секретной лаборатории» в России, где якобы было разработано нервно-паралитическое вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, передает «Национальная служба новостей». При этом у спецслужб нет 100-процентной уверенности в находке.