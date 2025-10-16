В Кремле отреагировали не оскорбления генсека НАТО в адрес России

Песков: Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ничего не знает о российских летчиках и моряках. Так прокомментировал резкое заявление генсека пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это говорит о том, что Рютте ничего не знает о наших летчиках и моряках. Во многих вопросах некомпетентность  — характеристика многих европейских деятелей», — сказал Песков на конференц-колле с журналистами. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее Рютте оскорбил российских летчиков и моряков, назвав их неумелыми. Он призвал «не преувеличивать то, на что способна Россия». «Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь», — сказал глава Североатлантического альянса на пресс-конференции в Брюсселе.

