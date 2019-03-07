Роспотребнадзор объяснил, как правильно выбирать ювелирные украшения

На изделии обязательно должно быть клеймо Фото: Алексей Колчин

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать ювелирные украшения. Советы и обязательные государственные требования к ювелирке опубликованы на сайте ведомства.

Специалисты Роспотреба подчеркнули, что на любом кольце, подвеске или браслете должен быть так называемый именник — специальный оттиск клейма государственного образца. «Именник содержит информацию о производителе», — уточнили в ведомстве. Это клеймо должно состоять из одной буквы [шифр инспекции пробирного надзора], изображения девушки в кокошнике, смотрящей вправо [знак удостоверения государственного образца] и знака пробы [три цифры, обозначающие тип и качество металла]. В ведомстве отметили, что оттиска девушки в кокошнике может не быть, если ювелирное изделие изготовили за границей. Но шифр и проба обязательно должны быть.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали покупателям обратить внимание на бирку товара. «К каждому продаваемому ювелирному изделию должен быть прикреплен опломбированный ярлык», — подчеркнули в ведомстве. Этот ярлык должен содержать название изделия, драгоценный металл с указанием пробы, артикул, размер и цену изделия. Если в украшении есть драгоценные камни, то на обратной стороне ярлыка должны быть данные о количестве камней, форме их огранки, общий вес в каратах, а также цвет камня.

В ведомстве также посоветовали после покупки хранить товарный чек и бирку. Ювелирные изделия не подлежат обмену или возврату, но если украшение окажется бракованным, то покупатель сможет рассчитывать на ремонт или замену.