Юморист Максим Галкин поздравил женщин с 8 Марта и поднял за них бокал красного вина. Также он отметил, что люди живут в «мужском, агрессивном, властном» мире, где дамы массово остаются слабыми только в Международный женский день. Видеообращение к женщинам Галкин опубликовал на своей странице в Instagram.
«Женщина в наши времена часто примеряет на себя образ сильной. Вы, пожалуй, только 8 Марта массово с удовольствием остаетесь слабыми. Да, мы живем в мире мужском, агрессивном, властном», — заявил он.
По словам юмориста, мужчины чаще созидают и разрушают все, что построили. Женщины же чаще любят, воспитывают, мирят, «пишут нам нашу семейную жизнь и что купить в продуктовом». Галкин пожелал девушкам, «чтобы сила сердец не иссякала, чтобы не оскудели помыслы, чтобы ваша красота никогда не померкла».
Пользовательницы соцсети пришли в восторг от поздравления юмориста и назвали его слова искренними. «Красивые слова, а главное от чистого сердца», — написала lenamahinich. «Учитесь, мужчины, у Максима говорить поздравления! Уж очень искренне, красиво», — восхитилась sagunechka8800. «Так поздравить может только очень добрый и хороший человек», — заявила nikolenko3271. «Спасибо, Макс, я даже от мужа не получала такие поздравления», — прокомментировала aigerim_07072017.