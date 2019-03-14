13 марта 2019

PR-менеджер Юлии Началовой назвала «глупостью» перевод артистки из реанимации

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
14 марта 2019 в 05:26
Размер текста
-
17
+
Юлию Началову не выводят из комыФото: Instagram Юлии Началовой

Российская певица Юлия Началова по-прежнему остается в реанимации. Об этом сообщила PR-менеджер артистки Анна Исаева, добавив, что сообщения СМИ о том, что якобы Юлию перевели из отделения являются глупостью.

Говоря о здоровье певицы с РБК PR-менеджер отметила, что «не будет комментировать глупости». Таким образом она отреагировала на информацию о том, что Началову накануне выписали из реанимации.

Пока певица находится в состоянии искусственной комы и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, уточняет Nation News. Отец певицы певицы Виктор Началов рассказал, что ситуация с состоянием здоровья Юлии на данный момент сложная. Врачи говорят о ее состоянии как тяжелом.

Началова была экстренно госпитализирована в одну из московских больниц 11 марта. У артистки резко поднялся уровень сахара в крови, а также обострилась подагра.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...