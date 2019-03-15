Из окна здания «Газпрома» в Москве с 30го этажа выпал мужчина

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
15 марта 2019 в 15:35
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Хайлайнер Максим Кагин прошел по канату между башнями ЖК Чемпион-парк. Екатеринбург, стекло, окна
В офисе не нашли предсмертной запискиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве из окна 30-го этажа здания «Газпрома», расположенного на улице Наметкина, выпал ведущий специалист компании Владимир Остроухов. Мужчина пришел на работу 15 марта, выпил кофе, а затем выпал из окна.

По словам коллег погибшего, ничего необычного в поведении сотрудника они не заметили, пишут argumenti.ru. Тело мужчины нашли под окнами здания. Предсмертной записки в офисе обнаружено не было.

Отмечается, что обстоятельства смерти ведущего специалиста «Газпрома» расследуют правоохранительные органы. Сейчас полиция собирает показания свидетелей в офисе компании.

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