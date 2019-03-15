Из окна здания «Газпрома» в Москве с 30го этажа выпал мужчина

В Москве из окна 30-го этажа здания «Газпрома», расположенного на улице Наметкина, выпал ведущий специалист компании Владимир Остроухов. Мужчина пришел на работу 15 марта, выпил кофе, а затем выпал из окна.
По словам коллег погибшего, ничего необычного в поведении сотрудника они не заметили, пишут argumenti.ru. Тело мужчины нашли под окнами здания. Предсмертной записки в офисе обнаружено не было.
Отмечается, что обстоятельства смерти ведущего специалиста «Газпрома» расследуют правоохранительные органы. Сейчас полиция собирает показания свидетелей в офисе компании.