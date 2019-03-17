США грозит банкротство из-за военных расходов

Растущие расходы на военно-промышленный комплекс США грозят стране банкротством. Об этом пишет американское издание CounterPunch. По данным журналистов, военные требуют повышения финансирования, при этом тратят деньги на вещи, не связанные с военным делом.
«Военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя все до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится», — пишут журналисты CounterPunch. По их данным, правительство тратит больше денег, чем получает от налогов, и в итоге вынуждено брать взаймы у других стран. На эти средства финансируются войны по всему миру, тогда как образование и медицина находятся в упадке.
CounterPunch отмечает, что с 2001 года США потратили на военные операции за рубежом 4,7 трлн долларов, в то время как долг страны растет на 32 млн долларов в час. При этом Вашингтон тратит в Ираке за пять секунд больше, чем среднестатистический американец получает за год.
Кроме того, издание ссылается на расследование Open the Government, где указано, на какие цели американское правительство потратило бюджетные средства. Среди прочего чиновники США в 2019 году потратили на фарфоровые столовые приборы 53 тысячи долларов, на кресла — 9,2 тысячи долларов, на спиртное — 308 тысяч долларов, на шейки лангуста и крабов — 4,6 млн долларов.