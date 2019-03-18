Над Россией взорвался огромный метеорит

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
18 марта 2019 в 22:26
Размер текста
-
17
+
Работа руками, айфон 8, скорая помощь, солнце, метеорит, космос, пространство, вселенная, астероиды
Инцидент произошел в декабре 2018 годаФото: depositphotos.com © URA.RU

Над акваторией Берингова моря на границе России и США взорвался космический метеорит диаметром 11-12 метров. Инцидент произошел в декабре 2018 года, сообщается на сайте NASA, однако известно о взрыве стало только сейчас.

Мощность взрыва космического тела составила 40% от мощности взрыва знаменитого Челябинского метеорита в 2013 году, пишет телеканал 360. Скорость космического объекта над Беринговым морем была 32 км/с, он не долетел до поверхности Земли 26 км. Уточняется, что подобные явления случаются два или три раза за столетие.

Челябинский метеорит вошел в земную атмосферу 15 февраля 2013 года, напоминает RT. Он вызвал сильный взрыв на высоте 30—50 км и падение многочисленных фрагментов на территории Челябинской области.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Система Orphus
Загрузка...