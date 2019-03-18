Над Россией взорвался огромный метеорит

Над акваторией Берингова моря на границе России и США взорвался космический метеорит диаметром 11-12 метров. Инцидент произошел в декабре 2018 года, сообщается на сайте NASA, однако известно о взрыве стало только сейчас.
Мощность взрыва космического тела составила 40% от мощности взрыва знаменитого Челябинского метеорита в 2013 году, пишет телеканал 360. Скорость космического объекта над Беринговым морем была 32 км/с, он не долетел до поверхности Земли 26 км. Уточняется, что подобные явления случаются два или три раза за столетие.
Челябинский метеорит вошел в земную атмосферу 15 февраля 2013 года, напоминает RT. Он вызвал сильный взрыв на высоте 30—50 км и падение многочисленных фрагментов на территории Челябинской области.