ГИБДД решено не исключать из процесса госрегистрации автомобилей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Комитет Госдумы по транспорту при участии МВД внес правки в еще не вступивший в силу закон «О госрегистрации транспортных средств». В документ решено вернуть положение, которое разрешит ГИБДД выдавать водителям автомобильные номера, а не отправлять их за ними в частные компании.

Закон должен вступить в силу 4 августа. Изначально предполагалось, что ГИБДД больше не будет выдавать госномера. Ведомству будет необходимо только назначить сочетание букв и цифр, а за изготовлением самого номера автовладельцу нужно будет обращаться в аккредитованные частные компании.

Теперь на время от этой идеи решили отказаться, пишет «Коммерсант». Дело в том, что в России только в 11 регионах уровень обеспеченности пунктами изготовления номером оценивается как «достаточный» (80%). Еще в 32 субъектах он не достигает и 30%, а где-то таких пунктов нет вообще (НАО и Чукотка). В связи с этим комитет Госдумы и предложил не исключать совсем ГИБДД из процесса выдачи номеров. По словам собеседника агентства, решено ввести переходный период в один год. Если за это время выяснится, что 95% водителей изготавливают номера в фирмах, МВД перестанет выдавать номера.