03 апреля 2019

СМИ: в якутском минздраве проходят обыски

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
04 апреля 2019 в 09:35
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Силовики, обыск. Москва, силовики, обыск, фсб, маски-шоу
Силовики расследуют уголовное делоФото: Владимир Андреев © URA.RU

В министерстве здравоохранения Якутии силовики проводят обыски. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

«Обыски идут в здании минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — пояснил собеседник агентства. По данным издания, следственные мероприятия идут в рамках уголовного дела, расследуемого МВД, пишет «Царьград»

Речь идет о превышении полномочий должностным лицом, уточняет телеканал 360. Официальный комментарий в минздраве Якутии пообещали предоставить позже.

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