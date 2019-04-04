СМИ: в якутском минздраве проходят обыски

Силовики расследуют уголовное дело Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В министерстве здравоохранения Якутии силовики проводят обыски. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах республики.

«Обыски идут в здании минздрава Якутии, а также в квартире одного из заместителей министра», — пояснил собеседник агентства. По данным издания, следственные мероприятия идут в рамках уголовного дела, расследуемого МВД, пишет «Царьград»

Речь идет о превышении полномочий должностным лицом, уточняет телеканал 360. Официальный комментарий в минздраве Якутии пообещали предоставить позже.