Песков рассказал, когда Путин с Шойгу поедут в Тыву на рыбалку

Сергей Дианов
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 15:19
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Отпуск Владимира Путина в Тыве, шойгу сергей, путин владимир, отпуск, река, рыбалка
В 2018 году Путин и Шойгу провели выходные на ЕнисееФото: Официальный сайт Президента РФ © URA.RU

Президент России Владимир Путин может провести с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу отпуск в Тыве длиной один-два дня. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого нужно, чтобы у Владимира Путина появилось свободное время.

«Президент ежегодно посещает Тыву, это бывает, как правило, вместе с Сергеем Шойгу. Пока на ближайшие месяцы таких планов нет. С другой стороны, вы знаете, если у президента появляется небольшое окошко в один-два дня, он зачастую делает подобные остановки в один-два дня с учетом географии своих поездок», — сказал Дмитрий Песков.

Песков также уверен, что президент Путин уже поздравил министра Шойгу с днем рождения (чиновник празднует именины сегодня, 21 мая).

В конце 2018 года Путин провел на Енисее в Тыве выходные с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Президент собирал грибы и катался на катере.

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