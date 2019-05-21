Песков рассказал, когда Путин с Шойгу поедут в Тыву на рыбалку

Президент России Владимир Путин может провести с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу отпуск в Тыве длиной один-два дня. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, для этого нужно, чтобы у Владимира Путина появилось свободное время.
«Президент ежегодно посещает Тыву, это бывает, как правило, вместе с Сергеем Шойгу. Пока на ближайшие месяцы таких планов нет. С другой стороны, вы знаете, если у президента появляется небольшое окошко в один-два дня, он зачастую делает подобные остановки в один-два дня с учетом географии своих поездок», — сказал Дмитрий Песков.
Песков также уверен, что президент Путин уже поздравил министра Шойгу с днем рождения (чиновник празднует именины сегодня, 21 мая).
В конце 2018 года Путин провел на Енисее в Тыве выходные с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. Президент собирал грибы и катался на катере.