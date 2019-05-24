Милонов устроил скандал в эфире НТВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов устроил скандал во время эфира на телеканале НТВ. Народный избранник оскорбил ведущего программы, на которую был приглашен в качестве гостя.
«Рад, что вы признаете, что принадлежите к поколению средневековых мракобесов», — заявил Милонов ведущему программы «Место встречи» Ивану Трушкину. Сторонников аборта депутат в эфире назвал фашистами.
В передаче обсуждалось предложение патриарха Московского и всея Руси Кирилла запретить в стране аборты. По словам ведущего, право женщин на управление своим телом стало одним из ключевых достижений современного мира.
Милонов заявил, что тело ребенка не является частью тела его матери и сослался на исследования. На просьбу уточнить источник информации Милонов заявил, что к данному заключению пришли «ученые из МГУ».
Милонов известен в России своими резкими высказываниями. Ранее депутат, комментируя поведение петербургского политика Максима Резника, сравнил его с «чертом из табакерки», пишет «Дни.ру».