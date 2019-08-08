Поклонская после слов Эрдогана об «украинском Крыме» сравнила его с Путиным

Депутат Госдумы Наталья Поклонская не удивлена позицией президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил о непризнании его страной присоединения Крыма к России. Об этом народная избранница написала на своей странице в Facebook.
«Нет какого-то удивления от заезженной позиции президента Турции Эрдогана по поводу непризнания крымского референдума. Известно, что говорить правду и принимать ответственные решения, от которых будет зависеть дальнейшее мировое устройство, может только смелый и независимый лидер. В современном мире таких лидеров мало… », — отметила Поклонская.
Парламентарий также сравнила турецкого президента с президентом РФ Владимиром Путиным. «Надо брать пример с нашего президента, который и принял историческое решение. Рано или поздно придётся признать наш выбор и запомнить навсегда: Крым — это Россия», — добавила она.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Турция никогда не признает Крым частью РФ. Вместе с этим Эрдоган не поддержал слова Зеленского о том, что Киев и Анкара вместе смогут «вернуть мир» в регион Черного моря. По мнению экспертов, далеко идущих выводов из слов политика делать не стоит, так как Турция входит в НАТО, и если бы Эрдоган признал Крым российским, то пошел бы вразрез с линией альянса. В Совете Федерации заявили, что Турция и ее президент Реджеп Тайип Эрдоган, отказываясь признавать Крым российским, не руководствуются реальным положением вещей.