Урна у тамбовской администрации оказалась недоступна для прохожих
Сотрудница государственного учреждения в Тамбовской области не разрешила прохожим выбрасывать мусор в урну у здания. В администрации региона такому поведению удивились.
«Культурный человек подошел выбросить мусор, а здесь, наоборот, отправляют мусорить. Для меня это странно и непонятно», — приводит
Чиновник отметил, что направил соответствующее обращение руководителю организации, в которой работает женщина. При этом он не уточнил, где именно трудится вахтерша.