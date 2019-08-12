Вахтер в администрации Тамбова запрещала прохожим выбрасывать мусор в урну. ВИДЕО

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Черные выходы ресторанов. Екатеринбург, воробьи, птицы, мусорка, урна
Урна у тамбовской администрации оказалась недоступна для прохожихФото: Вениамин Фарготов © URA.RU

Сотрудница государственного учреждения в Тамбовской области не разрешила прохожим выбрасывать мусор в урну у здания. В администрации региона такому поведению удивились.

«Культурный человек подошел выбросить мусор, а здесь, наоборот, отправляют мусорить. Для меня это странно и непонятно», — приводит Life.ru слова исполняющего обязанности начальника управления градостроительства и архитектуры Тамбовской области Эдуарда Никулина.

Чиновник отметил, что направил соответствующее обращение руководителю организации, в которой работает женщина. При этом он не уточнил, где именно трудится вахтерша.

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