Команда Зеленского готовит план по возвращению Крыма

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал разработку плана по реинтеграции «оккупированных» Крыма и Донбасса, чтобы восстановить «мир и нормальную жизнь» на территориях. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
«С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях <…> будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права», — написал Рябошапка.
«Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — добавил чиновник. Предполагается, что первые наработки в перечисленных направлениях будут представлены в 2020 году.
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