Команда Зеленского готовит план по возвращению Крыма

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, бронежилет, военные, солдаты, зеленский владимир
Предполагается, что первые идеи команды Владимира Зеленского будут представлены в следующем годуФото: Официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Офис президента Украины Владимира Зеленского начал разработку плана по реинтеграции «оккупированных» Крыма и Донбасса, чтобы восстановить «мир и нормальную жизнь» на территориях. Об этом на своей странице в Facebook рассказал замглавы офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

«С целью восстановления мира и нормальной жизни на оккупированных территориях <…> будет подготовлена концепция переходного правосудия, имплементированы нормы и принципы международного гуманитарного и международного уголовного права», — написал Рябошапка.

«Кроме того, один из приоритетов — наконец ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, подписанный почти 20 лет назад», — добавил чиновник. Предполагается, что первые наработки в перечисленных направлениях будут представлены в 2020 году.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский «заключит сделку» с Владимиром Путиным по Донбассу, напоминает RNS. Также, по словам американского лидера, в ближайшее время он намерен встретиться с Зеленским, чтобы обсудить ситуацию на юго-востоке Украины.

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