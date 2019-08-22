Девушку насильно удерживали в патрульном автомобиле Фото: СУ СКР по Свердловской области

Разбираться с екатеринбургскими полицейскими, которых проститутка обвинила в изнасиловании прямо в патрульном автомобиле, будет спецкомиссия из МВД России. В столицу Урала направлены специалисты Главного управления собственной безопасности министерства.

«Сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации о совершении тяжкого насильственного преступления», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Ее заявление приводится на официальном сайте МВД.

По словам Волк, в ходе проверки комиссия установит обстоятельства произошедшего. Действиям руководителей ГУ МВД по Свердловской области и УМВД Екатеринбурга и их работе с личным составом будет дана правовая оценка. «Виновные должностные лица будут привлечены к ответственности и уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам», — подчеркнула Ирина Волк.

По версии следствия, преступление было совершено в ночь на 18 августа 2019 года. Девушка, занимавшаяся проституцией, заявила, что трое полицейских полка ППСП УМВД России по Екатеринбургу возле здания на улице Чайковского насильно усадили ее в служебный автомобиль, изнасиловали, а также совершили действия сексуального характера.

Ленинский суд Екатеринбурга сегодня избрал меру пресечения двум полицейским. Одного из них на два месяца поместили под стражу, другой на тот же срок останется под домашним арестом. Решение по третьему силовику пока не принято.