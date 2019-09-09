08 сентября 2019

Новым губернатором Липецкой области стал бывший банкир

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Единый день голосования 10 сентября 2017 года в РФ. Сургут, выборы, избиратели, избирательный участок, голосование
В Липецкой области завершились выборы главы регионаФото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Единый день голосования 8 сентября 2019 года в России

В Липецкой области подошли к концу выборы главы региона. По предварительным подсчетам избирательной комиссии, победу одержал врио губернатора Игорь Артамонов, бывший вице-президент Сбербанка.

Делегированный «Единой Россией» Артамонов, по последней информации, набрал 66,5% голосов избирателей. Сергея Токарева, представляющего КПРФ, поддержали 20,6% человек, а справедливоросса Ларису Ксенофонтову — 4,6%.

Бывший топ-менеджер Сбербанка России Артамонов занял пост руководителя Липецкой области в октябре 2018 года. До него в этой должности в течение 20 лет работал Олег Королев.

По итогам 2017 года врио губернатора Липецкой области Артамонов с годовым доходом в 131 млн рублей занимал вторую строчку в списке самых богатых глав регионов, после врио главы Красноярского края Александра Усса с доходом в 221 млн рублей. Потом (после перехода на работу из бизнеса на госслужбу) доходы липецкого губернатора заметно упали.

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