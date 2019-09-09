Новым губернатором Липецкой области стал бывший банкир

В Липецкой области подошли к концу выборы главы региона. По предварительным подсчетам избирательной комиссии, победу одержал врио губернатора Игорь Артамонов, бывший вице-президент Сбербанка.
Делегированный «Единой Россией» Артамонов, по последней информации, набрал 66,5% голосов избирателей. Сергея Токарева, представляющего КПРФ, поддержали 20,6% человек, а справедливоросса Ларису Ксенофонтову — 4,6%.
Бывший топ-менеджер Сбербанка России Артамонов занял пост руководителя Липецкой области в октябре 2018 года. До него в этой должности в течение 20 лет работал Олег Королев.
По итогам 2017 года врио губернатора Липецкой области Артамонов с годовым доходом в 131 млн рублей занимал вторую строчку в списке самых богатых глав регионов, после врио главы Красноярского края Александра Усса с доходом в 221 млн рублей. Потом (после перехода на работу из бизнеса на госслужбу) доходы липецкого губернатора заметно упали.